Russland slår til mot amerikansk fabrikk i det største luftangrepet i august

Siste nytt om Russland og Ukraina . I et av de største luftangrepene i den pågående Ukraina-konflikten avfyrte russiske styrker en sprengningsild av raketter og droner som rammet vestlige regioner langt fra frontlinjene.

Vi har allerede snakket om tap av menneskeliv i et tidligere innlegg. Nå vet vi at en stor amerikansk elektronikkfabrikk ble truffet, noe som førte til personskader og en stor brann, mens myndighetene beskrev angrepet som rettet mot sivil infrastruktur uten militær nødvendighet.

"Et helt sivilt anlegg som ikke har noe med forsvaret eller militæret å gjøre," sa utenriksminister Andrii Sybiha. "Dette er ikke det første russiske angrepet på amerikanske virksomheter i Ukraina, etter angrep på Boeing-kontorer i Kiev tidligere i år og andre angrep."

Angrepene kom bare noen dager etter diplomatiske samtaler i Alaska, der Ukraina oppfordret sine allierte til å øke presset på Moskva. Angrepet markerer en kraftig opptrapping av de russiske angrepene, som sammenfaller med Ukrainas egne langdistanseangrep inne på russisk territorium.