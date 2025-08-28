Russland slår til mot Kiev med et nattlig angrep

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russiske styrker har i løpet av natten gjennomført et koordinert angrep med droner og raketter mot Kiev, der flere innbyggere, deriblant barn, er drept og mange andre er skadet over hele byen.

Til sammen døde fire mennesker, og mer enn 20 ble såret. Samtidig ble boligblokker og andre bygninger i flere bydeler påført store skader, og det brøt ut branner mens redningsmannskaper jobbet seg gjennom ruinene for å finne overlevende.

Lokale myndigheter beskrev angrepet som systematisk, med angrep fra ulike retninger og rettet mot sivile områder. Nødetatene fortsetter å rykke ut til flere titalls steder i hovedstaden, mens omfanget av ødeleggelsene fortsatt er under vurdering.