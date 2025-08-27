Russland slår til mot ukrainske energianlegg i flere regioner

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russland har i løpet av natten gjennomført en rekke droneangrep mot Ukrainas energi- og gassinfrastruktur, noe som har rammet flere regioner og etterlatt et betydelig antall innbyggere uten strøm.

"Vi ser på de russiske angrepene som en fortsettelse av Den russiske føderasjonens bevisste politikk for å ødelegge Ukrainas sivile infrastruktur i forkant av fyringssesongen", uttalte det ukrainske energidepartementet onsdag.

Kritiske gassanlegg og transformatorstasjoner ble påført store skader, noe som tvang lokale myndigheter til å basere seg på nødløsninger for vann- og helsetjenester. Ukrainske styrker avskjærte de fleste dronene, selv om flere av dem nådde viktige mål.

Offisielle myndigheter beskrev angrepene som en del av et pågående forsøk på å forstyrre sivil infrastruktur i forkant av fyringssesongen, noe som intensiverer presset på en nasjon som allerede står overfor energimangel. Angrepene understreker sårbarheten i Ukrainas energinettverk.