Russland vurderer å utvikle egne spillkonsoller

Nei, dette er ikke en aprilsnarr. Russlands president Vladimir Putin har gitt den russiske regjeringen mandat til å utrede utvikling og produksjon av spillkonsoller, både hjemme- og håndholdte, samt et operativsystem og et skybasert system for å skape et komplett økosystem. Ifølge RT ( som omtalte saken i forrige uke, selv om lenken nå er blokkert) skal Putins beslutning skyldes at store selskaper som PlayStation, Nintendo og Xbox har forlatt landet som følge av invasjonen og krigen i Ukraina. Regjeringen i Kreml har frist til 15. juni med å vurdere et forslag.

Putin skal til og med allerede ha et selskap i tankene til å utføre den krevende oppgaven med å utvikle konsoller: VK, et innenlandsk teknologiselskap. Russiske medierapporter peker imidlertid på at det vil ta minst ti år å skape et helt konsolløkosystem fra bunnen av, og at det mest sannsynlige alternativet for at Russland skal få sin egen konsoll er å importere fra Kina og lage en modell som ligner på Steam Deck.

Takk, VGC.