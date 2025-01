Russlands spillkonsoll kan ennå ikke konkurrere med Xbox og PlayStation

HQ

Siden markedet for spillkonsoller domineres av Nintendo, Xbox og PlayStation, er det svært vanskelig for noen å ta steget inn i farvannet som kontrolleres av disse store fiskene. Men for å bryte med de andre konsollskaperne og skape sitt eget spillområde, har den russiske regjeringen bestilt en utfordrer til Xbox Series X/S og PlayStation 5.

I et innlegg på Habr.com (distribuert av Tom's Hardware) har imidlertid Russlands regjering via Anton Gorelkin, nestleder i statsdumaens komité for informasjonspolitikk, forklart at den har støtt på noen ytelsesproblemer.

"Jeg håper at mine kolleger vil nærme seg denne oppgaven med fullt ansvar og komme med noe virkelig banebrytende. Tross alt er det åpenbart for alle: Elbrus-prosessorer er ennå ikke på et utviklingsstadium som kan sikre likeverdig konkurranse med PS5 og Xbox, noe som betyr at løsningen må være ikke-standard."

Det betyr sannsynligvis at vi ikke kommer til å få se iøynefallende grafikk på denne konsollen, når den lanseres, men utseende og ytelse er ikke alt i spill i dag, og derfor finnes det sannsynligvis noen kreative løsninger på dette problemet.