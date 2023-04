Russo-brødrene ser Citadel som starten på et «spionvers»

HQ

Om en måneds tid debuterer det neste store prosjektet fra The Russo Brothers på Amazon Prime Video. Kjent som Citadel, vil serien spille Richard Madden og Priyanka Chopra som spioner som har mistet hukommelsen og må gjenvinne den for å redde verden fra en global trussel. Mens vi allerede har hatt en teaser av showet takket være traileren, som vi kant stadig nærmere premieren, har The Russo Brothers nå snakket om deres intensjoner og inspirasjoner bak serien.

Når vi snakker med Total Film (takk, GamesRadar), blir vi fortalt at The Russos så på James Bond som en ledende inspirasjonskilde, og at de også ser Citadel som starten på et "spionvers".

Anthony Russo uttalte: "Vi er enorme fans av Bond, men jobben vår er å prøve å ta det vi elsker med denne typen sjangre og filmer som har påvirket oss og finne ut måter å presse dem inn i rom og steder som overrasker oss ... Vår jobb som historiefortellere er ikke å gi deg en annen versjon av Bond. Vår jobb som historiefortellere er å gi deg en ny opplevelse som du er begeistret og overrasket over. Så forhåpentligvis treffer vi det merket. Vi får se.»

Når man ser på omtalen av spionverset, ble The Russos spurt om sammenligningene mellom Citadel's potensial og Marvel Cinematic Universe, som Anthony Russo svarte: "Vi tenker absolutt på det som et spionvers. Det var den tilnærmingen vi tok med oss.»

Citadel starter strømmingen på Prime Video den 28.