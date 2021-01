Rust: Console Edition har blitt aldersmerket i USA

Rust Console Edition må vente til 2021 den 7 desember 2020 klokken 18:19 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Mot slutten av 2019 annonserte Facepunch Studios at Rust ville komme til PlayStation 4 og Xbox One. Den gang var planen at dette skulle skje en gang i år, men som "alle...

Rust har fått en offisiell app den 6 juni 2020 klokken 16:20 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Om du er stor fan av Rust kan du nå fordype deg enda mer ved å laste ned den offisielle og rykende ferske appen Rust+. Den finnes til både Android og iOS og hjelper deg...