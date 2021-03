Rust: Console Edition kommer i mai

Du ser på Annonser

Rust ble originalt sluppet til PC tilbake i 2014, og siden har det vært spekulasjon om hvorvidt det etter hvert ville komme til konsollene. For en stund siden ble det endelig offisielt, men utviklingen har tatt lenger tid enn først forventet, og spillet har som resultat blitt forsinket flere ganger.

Men nå tyder alt på at det endelig er klart. Via en pressemelding har utvikler Double Eleven og Facepunch Studios bekreftet at konsollversjonen slippes den 21. mai.

Det kommer også en fysisk utgave ved navn Day One Edition, som kan fås hos utvalgte forhandlere. Denne utgaven har Future Weapons Pack og Tools Pack.

Spillet slippes til PS4 og Xbox One.