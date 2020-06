Den nyeste oppdateringen til Rust har for alvor endre grunnpilarene for spillet, for både erfarings- og levelsystemet har blitt fjernet. Utvikler Facepunch Studios følte...

Rust får ikke et erfaringsystem likevel

den 12 september 2016 klokken 21:08 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Early Access-spillet Rust skulle angivelig ha et erfaringssystem på vei, men dette har nå utvikleren selv bekreftet at de har forkastet. Til tross for at det nye systemet...