Rust har solgt 12 millioner eksemplarer

Facepunch Studios har oppsummert sitt 2021 med statistikker og sifre om Rust. I innlegget avsløres blant annet at spillet nå har passert 12 millioner solgte eksemplarer, kombinert med 1,1 millioner DLC-pakker.

Oppsummeringsstatistikken avslører også at tittelen nådde sin topp i fjor med 267 211 samtidige spillere, og at Facepunch, som en del av sin innsats for å bekjempe juksemakere, har utestengt over 600 000 kontoer i løpet av Rusts levetid.

Til slutt tilbys en liten teaser om hva 2022 har i vente. Den inkluderer "garanterte månedlige oppdateringer den første torsdagen hver måned", samt "midlertidige hotfixes og store helgebegivenheter". I tillegg til dette kan vi også se frem til et nytt arktisk monument som kommer i en nær fremtid samt nye våpen, kjøretøy, dyr, arrangementer og mye mer i løpet av året.