Ryan Coogler avslører detaljer om sitt opprinnelige Black Panther 2-manus

HQ

Black Panther-franchisen og hele MCU måtte endre kurs da Chadwick Boseman tragisk gikk bort i august 2020. Skuespilleren ble bare 43 år, og selv om Marvel visste at de aldri ville erstatte ham som T'Challa, prøvde de å videreføre arven etter Black Panther i Black Panther: Wakanda Forever.

Ryan Coogler, regissøren av begge Black Panther-filmene, snakket nylig om hvor annerledes hans opprinnelige utkast til oppfølgeren var. I en samtale med Josh Horowitz i en nylig episode av Happy Sad Confused avslørte Coogler en historie som dreide seg om et wakandansk ritual kalt Ritual of 8.

"Den store tingen med manuset var en ting som heter Ritual of 8 der, [når] en prins er 8 år gammel, må han tilbringe 8 dager i bushen med faren sin," sa Coogler. "Regelen er at i løpet av disse åtte dagene kan prinsen stille faren et hvilket som helst spørsmål, og faren må svare. I løpet av disse åtte dagene går Namor til angrep ... og det var en annen versjon av Namor i manuset, men han måtte håndtere noen som var vanvittig farlig, men på grunn av dette ritualet måtte sønnen hans være sammen med ham ved hoften hele tiden ... ellers måtte de bryte dette ritualet som aldri hadde blitt brutt. Det var sinnssykt, og Chadwick hadde tenkt å drepe det, men livet går som det går."

"Jeg elsket det manuset. Jeg la så mye i den versjonen av filmen fordi jeg følte at jeg hadde blitt kjent med Chadwick som skuespiller", sa Coogler om det 180 sider lange originalutkastet. "Jeg kastet mye på Chad i den første Panther, men jeg innså at jeg bare skrapte i overflaten."

Det virker svært usannsynlig at vi noen gang får lese det manuset eller se den historien, men Coogler gjorde likevel så godt han kunne med Black Panthers oppfølger Wakanda Forever. Vi får se hvordan han håndterer sin retur til Wakanda i den kommende tredje Black Panther-filmen.