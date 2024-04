Ryan Gosling-film får kanskje aldri en oppfølger på grunn av Angry Birds

HQ

The Nice Guys blir ofte sett på som en av Ryan Goslings mer undervurderte filmer. Med ham og Russel Crowe i hovedrollene som privatdetektiver på 1970-tallet er actionkomedien et godt tidsfordriv hvis du er ute etter å le litt.

Mange har etterlyst en oppfølger til filmen, men Gosling tror ikke at vi noen gang vil få en. I en samtale med Comicbook.com mener Gosling at fordi The Nice Guys fikk juling av en annen film er håpet om en oppfølger ødelagt.

"Så mye av en oppfølger, tror jeg, avgjøres av filmens åpningshelg, og vi åpnet mot Angry Birds", sa Gosling. "Så Angry Birds bare knuste oss. Angry Birds fikk en oppfølger."

Vi kommer fortsatt til å få se mye av Ryan Goslings komiske evner i andre filmer, men de som ønsker seg The Nice Guys 2 bør kanskje slutte å holde pusten.