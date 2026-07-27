Ryan Gosling har fått rollen som « Ghost Rider og skal spille hovedrollen i en ny film som har premiere i 2028

Marvel Studios lovet en ganske omfattende presentasjon som en del av sin overtakelse av Hall H på San Diego Comic-Con i helgen, og det fikk vi til en viss grad. Hvis du håpet at Kevin Feige skulle gå på scenen og kunngjøre en helt ny fase av Marvel Cinematic Universe, vil du sannsynligvis bli litt skuffet, da fokuset heller lå på å legge frem forventningene for resten av 2026 og hva som kommer i 2027 og 2028 også.

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I denne sammenhengen dreide en av de største nyhetene seg om avsløringen av et helt nytt prosjekt planlagt for 2028, som endelig skal bringe Ghost Rider inn i MCU. Ja, et Ghost Rider-prosjekt er blitt avslørt, og det vil innebære at stafettpinnen for karakteren overføres fra Nicolas Cage til ingen ringere enn Ryan Gosling. Etter å ha gjort suksess i Blade Runner og snart skal spille i Star Wars som en del av Starfighter-prosjektet, fortsetter Gosling å følge i Harrison Fords fotspor ved nå også å bli en del av MCU.

Ghost Rider-filmen skal regisseres av Shawn Levy, og når det gjelder mer konkrete opplysninger utover dette, har vi ikke fått vite så mye. Men med tanke på mange av karakterene Marvel har introdusert så langt i 2020-årene, er det rimelig å anta at en «Midnight Sons»-produksjon er på vei...

Synes du Gosling er et godt valg til rollen som Ghost Rider?