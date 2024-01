Ryan Gosling kritiserer at Margot Robbie og Greta Gerwig ble snytt for Oscars

HQ

Den 96. årlige Oscar-utdelingen avslørte listen over de nominerte i går kveld, og man kan trygt si at det var noen som ble forbigått. The Iron Claw, John Wick 4 og Asteroid City fikk blant annet 0 nominasjoner til tross for sine kritikersuksesser.

En annen stor forbigåelse etter de flestes mening er mangelen på Greta Gerwig i kategorien beste regi og at Margot Robbie sitt navn ikke er i kategorien beste kvinnelige skuespiller. Nå var konkurransen tøff i år, men selv Ryan Gosling (som var nominert for beste mannlige birolle) har kommet med en uttalelse der han viser sin skuffelse over avgjørelsen.

"Det finnes ingen Ken uten Barbie", skriver Gosling, etter å ha takket akademiet for nominasjonen. "Og det finnes ingen Barbie film uten Greta Gerwig og Margot Robbie...". Ingen anerkjennelse ville vært mulig for noen i filmen uten deres talent, pågangsmot og genialitet."

Synes du Gosling har et godt poeng, eller er det rettferdig at Margot Robbie og Greta Gerwig ikke ble nominert?