Ryan Gosling skal fremføre I'm Just Ken på Oscar-utdelingen

Etter flere måneder med spekulasjoner, der håpet har blitt vekket og deretter knust, ser det endelig ut til at Ryan Gosling kommer til å fremføre I'm Just Ken på den 96. Oscar-utdelingen neste måned.

Det erVarietys kilder som har gitt oss informasjonen om dette, i stedet for en offisiell melding fra Oscar-akademiet selv, men det kan være at Oscar-utdelingen ønsker å holde forestillingen hemmelig helt til siste øyeblikk.

I'm Just Ken er nominert til prisen for beste originalsang ved årets Oscar-utdeling, sammen med låten What Was I Made For? på Barbie. Den har blitt en av de mest populære sangene fra en film i nyere tid, og det ville vært en skuffelse for mange å ikke få se den live på den gjeveste prisutdelingen av dem alle. Det virker som om alt avhenger av Gosling.