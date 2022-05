Ryan Gosling vil at The Gray Man skal bli en franchise

HQ

The Grey Man, med Ryan Gosling i hovedrollen, har premiere 22. juli på Netflix. Den er basert på Mark Greaneys roman med samme navn og forteller historien om en meget dyktig tidligere CIA-agent med en hemmelig identitet (kjent som Sierra Six), som avslører noen veldig hemmelige og mørke hemmeligheter. Dette gjør ham til en ettersøkt mann blant internasjonale leiemordere.

Det er åpenbart at denne rollen var noe som Gosling virkelig satte pris på, og da han nylig snakket med Empire avslørte han at han håper dette kan bli en franchise:

"I loved making this film. I'd love to do it again. I'm hoping we can bump Six up to a name status at some point, just for his own sanity."

Om Gosling får spille Sierra Six igjen avhenger nok mye av hvor godt The Gray Man blir mottatt i juli. Så langt har vi bare fått noen korte glimt fra den i en høydepunktvideo om hva som er på vei til Netflix i 2022. Sjekk den ut nedenfor.