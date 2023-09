Ryan Gosling vil bli nominert til Oscar for beste mannlige birolle

HQ

Barbie har allerede oppnådd storhet på kino, blitt årets mest innbringende film og tjent inn godt over en milliard dollar. Nå ser den frem mot prisutdelingssesongen med store planer i tankene.

Som Variety rapporterer, er Barbie med i kampen om en rekke Oscar-priser, blant annet for beste mannlige birolle. Ryan Gosling er det fremste valget her, og det er fullt mulig at han kan komme til å stå side om side med andre sannsynlige nominerte som Robert Downey Jr. når det er tid for prisutdelingen.

Ingenting er imidlertid offisielt ennå, og han er bare foreslått til vurdering. En Oscar-seier til Gosling ville være en seier for oss alle, for han er jo bokstavelig talt meg. Barbie er også nominert til beste originalmanus, noe som kan virke litt merkelig til å begynne med.

Mange trodde det var mer sannsynlig at Barbie ville få prisen for beste adapterte manus, ettersom filmen er basert på Mattels leker. Men siden Greta Gerwig og Noah Baumbach har skrevet et originalmanus, og ikke en filmatisering av en bok eller lignende, virker det mer sannsynlig at de kan bli nominert i kategorien for originalmanus.

Synes du Barbie bør vinne en Oscar?