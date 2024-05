Ryan Reynolds avslører ansvarsfraskrivelse i forkant av Deadpool & Wolverine

HQ

I forkant av lanseringen i juli har Ryan Reynolds gitt oss en liten ansvarsfraskrivelse for Deadpool & Wolverine. I hovedsak ser det ut til at ansvarsfraskrivelsen skal sørge for at du ikke får feil inntrykk av hva du kommer til å se.

"Vi gleder oss veldig til å være med dere 26. juli ... Men vi bør dekke bordet riktig," begynner Reynolds. "Denne filmen er like papirtynn som en oppfølger til Battlefield Earth. Vi kommer for det meste til å banke hverandre sanseløse, gjøre oss uvenner med Disney, fortelle noen pikkvitser, lage noen vitser på min bekostning, lage mange vitser på Hughs bekostning, og fullstendig omgå Marvels påbudte ettertekstsekvens, som, hvis du ikke har skjønt det ennå, alltid bare er en reklame for en annen film, som alltid vil ende med en reklame for en annen film."

Det er interessant å ta opp sluttscenene så frimodig. Det er en dårlig bevart hemmelighet at alt de gjør er å sette opp den neste filmen du skal se, noe som kan bety at vi ikke får en i det hele tatt i Deadpool & Wolverine.

Du kan se hele ansvarsfraskrivelsen nedenfor. Deadpool & Wolverine kommer på kino den 26. juli.