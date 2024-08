Ryan Reynolds deler rørende hyllest til Hugh Jackman som kommer tilbake som Wolverine

HQ

Deadpool & Wolverine er en sertifisert hit. Med over en milliard dollar er den kanskje ikke årets mest lønnsomme film, men den har passert Joker og blitt tidenes mest innbringende film med R-aldersgrense.

Og ingenting av dette hadde vært mulig uten Hugh Jackmans tilbakekomst i rollen som Wolverine. Hans medspiller Ryan Reynolds la nylig ut sitt hjerte på Twitter/X for å skissere hva det betydde å se Jackman tilbake i rollen.

Uansett hva man måtte mene om filmen, behandlingen av Logan og filmens slutt, er det bare hyggelig å se at noen viser slik takknemlighet for det engasjementet Jackman tydeligvis har for Wolverine.

"Han hadde hatt en elendig uke ... han hadde hatt influensa, to punkterte dekk og en tilfeldig idiot hadde kastet egg på huset hans. Men det som skjedde etterpå, skjedde raskt. Han fortalte meg at han ville bringe The Wolverine tilbake", skriver Reynolds, og beskriver hvordan de først fikk ideen om Deadpool & Wolverine til å rulle.

"I månedsvis med filming og det som føltes som 100 år med redigering og etterarbeid, satt jeg på første rad i WOLVERINE. Jeg så på og lærte av min venn og favorittskuespiller. To ting kan være sant: 1) Noen ganger spiser jeg for mye sukker, og i hemmelighet egglegger jeg huset hans så jeg kan føle noe. Og 2) Jeg kan være både fan og venn, samtidig."

