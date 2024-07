Ryan Reynolds gir sitt svar på om vi får se Deadpool i fremtidige Avengers-filmer

HQ

Da Disney kjøpte opp Fox, begynte mange Marvel-fans umiddelbart å forestille seg de nye superheltene som endelig kunne dukke opp i det tidligere studioets MCU. Fantastic Four, X-Men og selvfølgelig Deadpool kunne nå bli med på film- og TV-moroa, mens de før hadde vært henvist til sitt eget sære rike.

Deadpool & Wolverine Deadpool er den første iterasjonen av leiesoldaten med munn og mæle i MCU, og det reiser mange spørsmål om hvordan han vil passe inn i fremtiden. I et intervju med Variety ble Ryan Reynolds spurt om Deadpool snart ville slå seg sammen med Avengers.

"Jeg vet ikke, jeg. Ja, vi får se. Ja, vi får se."

Unnvikende ting fra Mr. Reynolds der. Med tanke på at Deadpool er et av de største nye ansiktene som kommer inn i MCU, kan vi tenke oss at han vil dukke opp i de større filmene, men kanskje ikke som en lagspiller for Avengers, da hans volds- og humorstil kanskje ikke passer så godt sammen med jordens mektigste helter.