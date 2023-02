Ryan Reynolds lager et Boyband for Paramount

Ryan Reynolds skal spille i, skrive og produsere en film med tittelen Boy Band for Paramount.

Filmen skal være en komedie om en boybandgjenforening, og Reynolds får selskap av sin hyppige samarbeidspartner Shawn Levy, som han også gjorde med Free Guy, The Adam Project og den kommende Deadpool 3.

Filmen blir skrevet av Reynolds og Jesse Andrews (Luca, Me and Earl and the Dying Girl), og skal begynne innspillingen sent i 2023 eller begynnelsen av 2024.

Mange detaljer om rollebesetningen og filmen generelt er foreløpig ukjente, men hvem håper du å se samlet i Reynolds' boyband?

Takk, Deadline.