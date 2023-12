Ryan Reynolds uttaler seg om Deadpool 3-lekkasjer

HQ

Deadpool 3 skal bli den neste storfilmen i Marvel Cinematic Universe, og nå som filmen er godt i gang med produksjonen ser vi stadig lekkasjer og rykter i takt med at bilder fra settet blir tatt og publisert verden over. Med disse lekkasjene i bakhodet har Ryan Reynolds nå gått ut på Instagram og publisert en uttalelse der han adresserer lekkasjene.

"Overraskelser er en del av magien i kinofilmer. Det er viktig for oss å spille inn den nye Deadpool-filmen i ekte, naturlige omgivelser, med praktiske effekter, i motsetning til å lage filmen innendørs og digitalt. Teleobjektiver fortsetter å ødelegge overraskelser og skape en vanskelig situasjon for alle."

Reynolds fortsetter: "Vi får håpe at noen av nettsidene og de sosiale kanalene holder igjen med å vise bilder før de er klare. Filmen er bygget for publikums glede - og vårt høyeste håp er å bevare så mye av den magien som mulig til den ferdige filmen og det store lerretet. En av grunnene til at folk legger ut spoilere, er at de er spente. Jeg er klar over at dette ikke er problemer fra den virkelige verden, og det er helt klart i kategorien "gode problemer".

"Jeg elsker å lage denne filmen."

Deadpool 3 kommer etter planen på kino 26. juli 2024.