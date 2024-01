Ryan Reynolds viser frem Deadpool 3s nye drakt

HQ

Det ser virkelig ut til at 2024 kommer til å bli Deadpools år, spesielt med tanke på hvor få Marvel-produksjoner som er planlagt for året på grunn av diverse forsinkelser og produksjonsproblemer, og det faktum at DC er i endring nå som DC Extended Universe er ferdig med Aquaman and the Lost Kingdom ute i det fri.

Deadpool 3 ligger an til å bli en av de største filmene i 2024 og en av de eneste store superheltfilmene i så måte, og med planlagt premiere 26. juli har Ryan Reynolds nå delt en ny titt på drakten hans berømte helt skal ha på seg i filmen.

Ettersom produksjonen av filmen er i gang, finnes det foreløpig ingen trailer, men vi kan utvilsomt forvente at det kommer en i løpet av våren for å forberede fansen på den store sommerpremieren.