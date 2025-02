Ryanair kutter flyvninger over hele Europa på grunn av økte skatter og avgifter

HQ

Ryanair kommer til å gjøre betydelige kutt i sin virksomhet i flere europeiske land i 2025 på grunn av økende flyplassavgifter og offentlige skatter, som beskrevet i en fersk artikkel av Travel and Tour World.

Lavprisflyselskapet har kunngjort nedleggelse av flere baser, reduksjon i flyruter og nedskalering av virksomheten i hele Europa, særlig i Østerrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania.

Disse endringene kommer som følge av at økende driftskostnader gjør det umulig for Ryanair å opprettholde sine lave billettpriser. Som et resultat av dette kan reisende oppleve færre flyalternativer og høyere priser i de kommende månedene.

Selv om flyselskapet fortsetter å operere i disse landene, forventes kuttene å påvirke millioner av passasjerer, noe som begrenser rimelige reisevalg. Foreløpig gjenstår det å se om disse endringene er permanente eller en del av en større forhandlingsstrategi.