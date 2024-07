Rykte: 2K Games utvikler en hemmelig remake

HQ

I forkant av Summer Game Fest var det mange spekulasjoner om hva 2K Games hadde i vente etter at det ble bekreftet at de hadde noe å vise frem fra en elsket serie. Svaret viste seg å være livstegn fra Civilization VII, men nå ser det ut til å være grunn til å begynne å spekulere igjen.

MP1st rapporterer at grafisk designer Brett Shupe fra 2K Games har listet opp en "kommende uannonsert remake" på sin LinkedIn. Selv om dette nå er fjernet, er det så spesifikt at det neppe er noe man skriver ved et uhell.

Hva det kan være, vet vi imidlertid ikke, men noen plausible gjetninger er Bioshock (originalen kom ut i 2007, så det ville ikke være helt urimelig), et Grand Theft Auto, Borderlands 2 eller kanskje Spec Ops: The Line (som nylig ble fjernet fra nettsalg).

Hva tror og håper du på?