Rykte: 2K lager fotballspill med Lego

HQ

I flerfoldige år har det i hovedsak vært Warner Bros. sitt TT Games som har gitt oss Lego-spill, men nå er det visst en annen stormakt sin tur.

Vanligvis troverdige Andy Robinson hos Video Games Chronicle hevder at 2K Games har signert en avtale med Lego Group som lar dem lage sportsspill med de danske klossene. Dette har tydeligvis vært planlagt en stund, for 2K har allerede hyret inn Sumo Digital (skaperne av blant annet Little Big Planet 3, Team Sonic Racing og Sackboy: A Big Adventure) til å lage et fotballspill som skal slippes i år om alt går som planlagt. Deretter venter det et racingspill i en åpen verden, litt som Forza Horizon 5, fra NBA 2K-studioet Visual Concepts neste år.

Slik håper 2K å gjøre sportsspillene sine enda mer populære blant yngre spillere også, så vi får se om i alle fall fotballspillet i det hele tatt kan nærme seg FIFA etter hvert.