Rykte: Activision legger ned Warzone i november, slipper Blackout 2

Alle som har fulgt Captain Price, Ghost, og resten av Infinity Wards kamptropp siden de tok sine første spede skritt inn i Battle Royale, vil huske at Warzone het Blackout før det ble Warzone.

Call of Duty Nå sprer innsidere et rykte på Facebook om at Activision har tenkt å legge ned Warzone i forbindelse med lanseringen av Black Ops 7 (i november) for å lansere Blackout 2, basert på en oppdatert versjon av IW-motoren som for første gang er optimalisert for PS5/Xbox Series X/S, og dermed helt utelukker "last-gen support".

Det var i april at Activision lanserte 2019-favoritten Verdansk på Warzone som en del av et seriøst forsøk på å lokke tilbake alle de millioner av fans som hadde forlatt spillet i løpet av det siste året, og selv om vi ikke har fått noen tall om Verdansk, ryktes det at bare 30 % av spillerne som utviklerne hadde som mål å vinne tilbake, faktisk har kommet tilbake.

Dette ryktet tyder på at Activision, med Infinity Ward/Raven i spissen, ønsker å starte på nytt, gjøre ting på nytt og gjøre det riktig. Ryktene sier at det nye Avalon -kartet skal bli hovedkartet i Blackout 2.