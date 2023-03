Rykte: Amazon ønsker å reboote Poltergeist og RoboCop

HQ

I fjor åpnet Amazon sin enorme lommebok og kjøpte filmstudioet MGM sammen med alle dets franchiser (inkludert klassikere som James Bond og Rocky, men også nyere ting som The Handmaid's Tale). Dette var en fin liten avtale verdt rundt 8.5 milliarder dollar, og nå er de opptatt av å tjene penger på investeringen. Dette ble diskutert i detalj under podcasten The Hot Mic der reporter Jeff Sneider, via sine innsidekontakter, avslørte hvilke av MGMs mange merker Amazon er mest opptatt av å starte på nytt eller på annen måte fikse oppfølgere på.

Disse inkluderer ikke overraskende Stargate, The Thomas Crown Affair, Legally Blonde, Rocky, Poltergeist og RoboCop. Flere av disse prosjektene var allerede kjent for å være i en slags pre-produksjonsfase, og ett eksempel på dette er at Neill Blomkamp angivelig var involvert i RoboCop Returns. Et prosjekt som siden har gått tom for damp på grunn av mangel på tid for de involverte. På samme måte har Resse Witherspoon sagt at hun er villig til å gjøre en tredje Legally Blonde, mens Rocky-produsent Irwin Winkler har åpnet opp om både flere Creed-filmer og en Drago-spin-off.

Så det handler nok mer om "når" enn "hvis" hva oppfølgere og rebooter av disse merkene angår, og hvem vet. I de rette hender kan det definitivt komme noe godt ut av det hele.

Hva synes du om alle disse oppfølgerne og omstartene? Er det noen regissører som kan gi klassikerne rettferdighet og samtidig introdusere litt av sin egen vri på det hele?