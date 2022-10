Rykte: Amazon sparker skaperne bak Rings of Power

HQ

Uansett hvordan du vrir og vender på det, er det umulig å fastslå noe annet enn at The Lord of the Rings: The Rings of Power har vært en fiasko. Ja, serien har absolutt sine fans (også her på Gamereactor), men verken mottakelsen fra seere eller kritikere har vært tilfredsstillende de enorme kostnadene tatt i betraktning.

Det har neppe gått ubemerket forbi Amazon Stucios' sjefer at verdens dyreste serie har underprestert. Og nå går rykter om at det skal gjøres store endringer fra sesong to og utover, hvor serieskaperne J.D. Payne og Patrick McKay ser ut til å være på kroken.

Spekulasjonene begynte allerede under den nyeste episoden av Midnights Edge der industriveteran Chris Gore nevnte hva han har hørt fra sine kontakter bransjen:

"I heard from someone who has a connect at Amazon that - if you wanna know - that effectively, they're going to be retooling,"

"And [Payne and McKay] are more than likely...they're not gonna be publicly fired, but their role will be reduced."

"Potentially just remaining in the writers room, but my understanding is they're looking for more experienced showrunners."

"Amazon is well aware of the problems"

"And what they're doing behind the scenes is they're freaking out that this was more of a failure than could have been anticipated."

Det var selvsagt ren galskap helt fra starten å hente inn så uerfarne serieprodusenter, men forhåpentligvis kan Amazon likevel redde det synkende skipet fra å kantre fullstendig. Forskjellene har vært enda tydeligere med den samtidig utgitte House of the Dragon, en fantasy-serie som har hatt stor suksess i motsetning til Rings of Power som i skrivende stund har 39% på Rotten Tomatoes og 2,5 på Metacritic.

Hvilke endringer tror du Amazon må gjøre for å redde Rings of Power, og hva syntes du om den første sesongen?