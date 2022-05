Rykte: AMD er i gang med chipen til neste generasjons PlayStation og Xbox

HQ

Den nye konsollgenerasjonen nærmer seg kun to år gammel og det er fortsatt mange som ikke har gått over til den engang. Men med tanke på at det estimeres å ta rundt fem år å utvikle en konsoll, er det kanskje ikke så rart at AMD tilsynelatende begynner å forberede seg på neste.

AMD lager som kjent de sentrale chipene i begge konsollene, og bekrefter nå at de er i gang med neste generasjon, altså trolig den som kommer etter PlayStation 5 og Xbox Series. Selskapet skriver dette åpent i en stillingsannonse publisert på LinkedIn:

"The team behind the chip powering XBOX, PlayStation and the latest RDNA-family graphics chip is hiring for its Markham location in Canada for the next-generation chip development project!"

De søker en System-on-Chip Verification Engineer som "vil være en del av et team som jobber med neste generasjon av en kompleks SOC-design" og som skal utføre oppgaver relatert til funksjons-, energi- og ytelsesaspekter av chipen.

Det kan selvfølgelig hende at det her er snakk om forbedrede utgaver av PS5 og Xbox Series X også, med tanke på at PS4 Pro og Xbox One X kom omtrent tre år etter standardutgavene.