Rykte: Apple straffer interne team som ikke bruker nok AI

Bruken av AI vokser raskt, og det ser ut til at Apple, i det minste ifølge et rykte, til og med straffer interne team som ikke bruker nok av det. Som rapportert av WCCFtech, har noen av Apples interne team nå et daglig budsjett på rundt $ 300 i Claude AI-tokens, og Apple-team som ikke klarer å konsumere sitt daglige tokenbudsjett med stor margin, står overfor forhøyede forespørselsnektelser.

WCCFtech gjør det klart, at ifølge Anthropic, "Claude Code koster vanligvis $ 100- $ 200 per utvikler per måned på Sonnet 4.6". Så hva med det? Det ser ut til at Apple virkelig dobler bruken av AI i sine interne arbeidsflyter, og ideen er å øke produktiviteten til hvert team.

Apples forbrukerrettede AI-strategi gjør også fremskritt. Deres fornyede chatbot Siri vil kjøre på Googles egne TPU-er og skyinfrastruktur, om enn under Apples eierskap. Siri-chatboten vil bli bakt inn i Apples programvare, slik at den kan utnytte personlige data, utføre handlinger i appen, søke på nettet, generere innhold, inkludert bilder, gi kodingsassistanse, oppsummere og analysere informasjon, og selvfølgelig laste opp filer.

Apple satser virkelig på AI-teknologi.