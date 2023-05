Rykte: Årets Call of Duty heter Modern Warfare III

De siste årene har det blitt ganske vanlig for spill å hete det samme som tidligere spill i serien, noe Call of Duty: Modern Warfare og oppfølgeren er eksempler på. En av grunnene til dette er selvsagt at navnene allerede vekker gode minner og er kjente, så denne nyheten kommer ikke akkurat ut av det blå.

HQ

Insider Gamings Tom Henderson avslører at årets Call of Duty skal hete Call of Duty: Modern Warfare III, og skal følge tradisjonen med å gi oss en ny historiedel, flerspiller, Zombies og et nytt Call of Duty: Warzone 2-kart. Offentliggjøringen av dette forventes mot slutten av sommeren, så med mindre Activision endrer planene sine må vi fortsatt vente en stund på å se det i aksjon.