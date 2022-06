Rykte: Årets Need for Speed heter Unbound og avsløres i juli

Selv om det tilsynelatende kun er få måneder til Criterion Games lanserer et helt nytt Need for Speed-spill, så har de enda ikke avslørt det. Men det skjer tilsynelatende snart.

Insider Tom Henderson har nemlig skrevet en artikkel hos Exputer hvor han forteller litt om det nye spillet. Han hevder at det heter Unbound og at det sammen med Skate 4 skal avsløres i juli.

EA har tidligere sagt at de ikke vil avholde en EA Play i år, men at de vil avsløre individuelle spill når de er klare for det.

Gleder du deg til et nytt Need for Speed fra Criterion?