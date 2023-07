Rykte: Armored Core VI vil ha PvP for 6 spillere

HQ

Armored Core VI: Fires of Rubicon vil angivelig inneholde PvP-multiplayer med plass til mellom 2 og 6 spillere.

Dette fremgår av bilder tatt av den fysiske spillesken, vist på Reddit, der det antydes at spillet har PvP for 2-6 spillere samt plass til tre tilskuere. PvP har ofte vært en del av FromSoftwares spill, spesielt i Armored Core-serien.

Det er bekreftet at det ikke blir noe co-op i Armored Core VI: Fires of Rubicon, men det betyr ikke at flerspiller er helt utelukket. Følg med for flere Armored Core-nyheter når vi nærmer oss lanseringsdatoen 25. august.