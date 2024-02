Rykte: Assassin's Creed Codename Hexe blir det mørkeste spillet i serien så langt

HQ

Ubisoft har mange Assassin's Creed-prosjekter på gang for tiden. For de fleste er det mest spennende kommende prosjektet den etterlengtede reisen til det føydale Japan i Assassin's Creed Red. Men vi tror også at et spill som virkelig kan by på noe nytt for serien, er Assassin's Creed Codename Hexe.

I en fersk rapport om franchisens fremtid skrevet av Insider Gamings Tom Henderson ble det hevdet at spillet vil bli det "mørkeste Assassin's Creed-spillet noensinne". Det kommer også til å inneholde bare én hovedperson, i stedet for å la deg velge karakter og kjønn. Hovedpersonen vil være en kvinne og hete Elsa.

Det antas at Assassin's Creed Red lanseres senere i år, mens flerspillerspillet Invictus kommer i 2025. Det betyr at Hexe i 2026 kan gi oss en vill historie full av hekser og merkelige hendelser i Assassin's Creed-universet.