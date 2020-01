Rykte: Assassin's Creed Ragnarok-informasjon avslørt

Jeg tok meg ikke tiden til å skrive en nyhet da Assassin's Creed Ragnarok dukket opp på Amazon Tyskland for noen dager siden fordi det var lite nytt utover det jeg delte i fjor, men nå har mer informasjon dukket opp.

En bruker kalt u/nstav13 har nemlig delt en god del informasjon om årets Assassin's Creed på Reddit, og mange av disse detaljene stemmer overens med det jeg hørte i fjor. Blant annet hevder også disse kildene, som først ble delt på ofte upålitelige 4chan, at prosjektet som før hadde kodenavnet Kingdom altså vil hete Assassin's Creed Ragnarok. Bare navnet i seg selv er jo selvsagt også en bekreftelse på at turen denne gangen går til mer kjente strøk for oss her til lands i vikingtiden.

4chan-brukeren hevder spillet vil lanseres den 29. september, men da jeg snakket med mine kilder var ikke dette fastsatt enda siden Ubisoft visstnok fortsatt vurderer å lansere det samtidig på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X.

Når det gjelder gameplayet vil vi kontrollere en mann eller kvinne kalt Jora (vi skal få velge kjønn selv), noe fjorårets rykter også hevdet. Du vil uansett ikke nødvendigvis måtte klare deg alene, for muligheten til å samarbeide med opp til tre andre spillere skal være tilbake. Noe som uansett skiller dette fra systemet i Assassin's Creed: Unity er at Ragnarok går for et klassesystem som kan minne om det i Ghost Recon: Breakpoint hvor du kan veksle mellom ulike typer med noen unike egenskaper og ferdigheter.

Dette er ikke det eneste som gir deg valgmuligheter i kamper heller, for som nevnt i fjor vil du atter en gang ha noen overnaturlige og magiske ferdigheter som bruker noe tilsvarende til Assassin's Creed Odyssey sitt Adrenalin-system. Denne gangen skyldes dette spesielle runer du får gjennom historien og kan finne i den massive verdenen. Lignende runer kan også plasserer i våpen for å oppgradere dem. 4chan-brukeren hevder at våpnene også vil slites og bryte sammen etter hvert som du bruker dem, men jeg kan ikke bekrefte dette siden det fortsatt var under vurdering sist jeg snakket med folk.

Våpen som slites er ikke det eneste område hvor realism står i fokus. Ragnarok skal bygge videre på Ghost Recon: Breakpoint sitt kule kamuflasjesystem ved å la deg bruke gjørme, snø, høy og lignende for å skjule deg i passende omgivelser. Det med passende situasjoner er verdt å merke seg, for fiendene skal nå være smarte nok til å for eksempel legge merke til deg om du prøver å skjule deg i en folkemendgen mens du bruker utstyr eller skitten nok til å skille deg ut.

4chan-brukeren ramser også opp detaljer om historien, et nytt rykte-system som blant annet skal avgjøre hvilke oppdrag du før, en videreføring av Conquest Battles og et par andre ting jeg ikke har spurt mine kilder om av frykt for spoilere, så ønsker du å vite mer om disse tingene er det bare å gå inn på Reddit-linken.

Hvordan synes du dette høres ut?