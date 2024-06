Rykte: Assassin's Creed-skaperen lager nytt spill med Xbox Game Studios

HQ

Det var først i mai at Gamereactor rapporterte at Rocksteady Studios-grunnleggerne Jamie Walker og Sefton Hill hadde startet en ny utvikler kalt Hundred Star Games, og at deres første prosjekt ville bli utviklet for Xbox Game Studios.

Men det vil sannsynligvis ta flere år før vi i det hele tatt får se prosjektet - som beskrives som et "AAA standard, single-player, action-eventyrspill bygget i Unreal Engine 5" - og nå ser det ut til at Microsoft planlegger for fremtiden igjen.

Ifølge Exputer har skaperen av Assassin's Creed-serien, Patrice Désilets, startet arbeidet med et nytt spill som skal utgis av Xbox Game Studios. Nettstedet hevder å ha sett bevis på dette, og tittelen blir angivelig utviklet av Désilets 'studio Panache Digital Games ved hjelp av Unreal Engine 5. Det er mulig at dette er den tidligere annonserte 1666: Amsterdam, som har gjennomgått flere juridiske utfordringer siden utgiveren THQ gikk konkurs i 2013 (ikke å forveksle med dagens THQ Nordic), men dette er ikke noe Exputer kan verifisere.

I likhet med det nevnte prosjektet fra Hundred Star Games, vil det ta et par år før vi ser livstegn fra Patrice Désilets eventyr. Med tanke på sistnevntes merittliste er vi selvsagt nysgjerrige på hva som kommer.