Rykte: ASUS ROG Allys pris og spesifikasjoner har lekket

Etter å ha avslørt at det ikke var en aprilsnarr, og at ASUS virkelig hadde en håndholdt spillenhet klar til å konkurrere med Steam Deck. Men bortsett fra å vite at den er ekte, har vi ikke mye annet når det gjelder informasjon.

Her kommer en antatt insider på Reddit inn, da de hevder å ha noen svar på pris og spesifikasjoner på enheten. For det første tror de at det vil være to modeller for ROG Ally, en som kommer med 512 GB lagringsplass som vil bli priset til $649, og en annen med 1 TB som vil koste deg $899.

Når det gjelder spesifikasjoner, forventes det at Ally vil være i stand til å levere 120Hz i spill, med et oppgraderbart M.2 SSD-spor og en microSD-kortleser. Mange av disse spesifikasjonene kommer ikke fra den antatte lekkasjen, men har i stedet blitt hevdet av ASUS selv.

Hva synes du om ROG Ally?