Rykte: Atlus utvikler spill for Netflix

For noen år siden uttalte Netflix at de skulle bli mer involvert i spill, og det har vi nå sett bevis på. Selv om Netflix kanskje ikke er i nærheten av den populariteten andre spillplattformer opplever, kan du likevel spille titler som Immortality og et par av Grand Theft Auto-spillene via strømmetjenesten.

Nå hevdes det til og med at Atlus - utvikleren av Shin Megami Tensei- og Persona-serien - jobber med et spill for Netflix. I en ny tweet fra den velkjente Atlus-leakeren MbKKssTBhz5 skriver vedkommende at de er i ferd med å lage noen nye spill for Netflix, og at en av disse titlene er relatert til Shin Megami Tensei.

Ettersom dette er en påstått lekkasje, må du selvsagt ta den med en klype salt, men det kan være noe i den. Hvis dette viser seg å stemme, kan vi se for oss at noen av Persona-spillene og andre titler i Atlus' hvelv blir brakt til mobile plattformer, i stedet for at Netflix får utvikleren til å lage helt nye spill, ettersom det virker som om Atlus er opptatt nok som det er.