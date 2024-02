Rykte: Avatar: The Last Airbender er på vei til Fortnite

HQ

Hvis du har tenkt på noe har det sannsynligvis en Fortnite-crossover. Etter hvert som vi har sett store franchiser komme til Epic Games' Battle Royale, har det blitt stadig tydeligere at ingenting er sikkert for et Fortnite -samarbeid, og nå går det rykter om at enda en stor IP er på vei til spillet.

Ifølge Fortnite leaker iFireMonkey er Avatar: The Last Airbender tilsynelatende et kommende event pass i midten av sesongen. Det vil la deg få et Aang-antrekk med en gang, og hvis du fullfører nok oppdrag, vil du kunne få en Appa-glider på slutten.

Vi er ennå ikke sikre på hvordan resten av Team Avatar vil bli introdusert, men de vil sannsynligvis være belønninger som kan låses opp senere. Det virker ganske merkelig at Aang skal introduseres i et spill med våpen med tanke på at han er 12 år gammel, men Epic finner nok en måte å få det til å fungere på.