Rykte: Avatar: The Last Airbenders live action-serie utsettes til 2024

Animeserienserien Avatar: The Last Airbender var en stor suksess i sin tid, og ble etterfulgt av en oppfølger kalt The Legend of Korra som fant sted mange år etter Aangs historie og en ganske middelmådig filmatisering regissert av M. Night Shyamalan. Mange var derfor skeptiske da Netflix annonserte at de lager live-action-serie, men filmingen ble faktisk avsluttet forrige sommer Flere hadde derfor forhåpninger om å se resultatet i år, men det virker som om vi kan glemme det.

HQ

Moviesr.net hevder nemlig at Avatar: The Last Airbender sin live action-serie har blitt utsatt til starten av 2024, og legger til at premiereplanen for denne sesongen på strømmeplattformen allerede er ganske stram, samtidig som at etterarbeidet tar lengre tid enn forventet.

Seriens hovedrolle inkluderer Gordon Cormier som Aang, Kiawentiio som Katara, Ian Ousley som Sokka, Dallas Liu som Zuko, Paul Sun-Hyung Lee som onkel Iroh, Elizabeth Yu som Azula, Lim Kay Siu som Gyatso, Daniel Dae Kim som Fire Lord Ozai, Ken Leung som Commander Zhao, Tamlyn Tomita som Yukari, Yvonne Chapman som Avatar Kyoshi, C. S. Lee som Avatar Roku og Casey Camp-Horinek som Gran Gran.

Gleder du deg til Netflix kommende Avatar: The Last airbender-serien?