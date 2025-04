Rykte: Bærbar PlayStation 6 kan være på vei

HQ

Vi har tidligere hørt rykter om at Sony jobber med en ny bærbar konsoll, og disse påstandene har blitt forsterket i dag, da lekkasjer fra Neogaf hevder at det dreier seg om intet mindre enn PlayStation 6. En konsoll som sies å være bærbar, men som også vil kunne kobles til en TV. Kort sagt, akkurat slik Steam Deck eller Switch (og Switch 2) fungerer, for eksempel.

Ryktene hevder også at denne påståtte PlayStation 6 ikke vil være like kraftig som den nåværende PlayStation 5, men heller sikte mot noe i retning av mange av de andre hybridkonsollene på markedet i dag. Sony har ennå ikke bekreftet noen av detaljene.

Håper du at ryktene stemmer, og at den neste PlayStation blir en hybridkonsoll?