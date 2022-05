Rykte: Bethesdas Indiana Jones-spill blir ikke Xbox-eksklusivt

HQ

Indiana Jones er aktuell igjen etter at det første bildet fra den kommende filmen med Harrison Ford i sin kanskje mest ikoniske rolle ble vist frem. Det spekuleres nå i at Indiana Jones-spillet som MachineGames for tiden utvikler vil bli vist på Xbox & Bethesda Showcase i juni. Men det som kanskje er mest bemerkelsesverdig er at det ifølge ryktene ikke vil være eksklusivt for Xbox, til tross for at MachineGames var et av studioene som fulgte med ZeniMax-avtalen.

Rapporten kommer fra Windows Centrals Jez Corden, som hevder å ha hørt fra ubekreftede kilder at spillet kan bli vist i løpet av sommeren og at det ikke vil være en Xbox-eksklusiv tittel. Det er imidlertid verdt å merke seg at han hørte dette for et år siden, så ting kan ha endret seg siden den gang.

MachineGames annonserte Indiana Jones i januar 2021 og en kort trailer på 30 sekunder ble sluppet i forbindelse med dette som bekreftet at Bethesda og MachineGames jobbet sammen med Lucasfilm Games for å utvikle et helt nytt spill med den legendariske arkeologen. Det ble ikke sagt så mye mer der og da, og de gikk heller ikke ut med noe informasjon om hvilke plattformer spillet skal spilles på.