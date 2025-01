Rykte: Bilder av Nintendo Switch-etterfølgerens hovedkort lekker på nettet

HQ

Nintendo begynner virkelig å slite med å holde videospillindustriens dårligst bevarte hemmelighet under omslag, ettersom det i løpet av månedene har oppstått flere lekkasjer og presentert oss utdrag og glimt av maskinvaren som så mange anser som Nintendo Switch 2 eller Super Nintendo Switch. Den siste av gjengen skjedde rundt nyttårsskiftet, med bilder av et påstått hovedkort for enheten som dukket opp på Reddit, via brukeren MHN1994.

Det er riktignok noen få elementer av forsiktighet å ta med bildene, da de ikke bare ennå ikke har vist seg å være nøyaktige og ekte, de betyr heller ikke veldig mye for den gjennomsnittlige forbrukeren og fanen. Det viktigste å merke seg er at hovedkortet er større enn den nåværende Switch -modellen, noe som tyder på at oppfølgeren vil ha en større kropp og sannsynligvis også en større skjerm.

NintendoEverything har også bemerket at denne lekkasjen stemmer overens med de tidligere CPU-lekkasjene som skjedde i 2024, noe som tyder på at disse bildene kan presentere et utdrag av hva som ligger under overflaten av Nintendos neste store maskinvareinnsats.

Nylig ble det også diskutert om Switch 2 vil operere med en lignende kraft som PlayStation 4 Pro.