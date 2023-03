Rykte: Bilder av RTX 4060 har blitt lekket

HQ

Bilder av det som ser ut til å være RTX 4060 har dukket opp på nettet, noe som gir tro på at en offisiell kunngjøring av kortet kan komme snart.

Som oppdaget på Videocardz, viser bildene et mindre kort i 40-serien, men det ser ut til at 4060 fortsatt har single-fan-designen til sine andre Founders Edition-brødre. Det skal bemerkes at dette kortet er designet for å passe inn i to PCIe-spor.

Ifølge Videocardz kan lekkasjen være av en 4060 Ti, til tross for at bildene sier at det er et 4060-kort. Uansett må vi fortsatt vente til 4070 er ute før vi kan begynne å forutse neste kort i Nvidias utvalg.

Forhåpentligvis kommer ikke 4060 med en latterlig prislapp. Men med eksemplet satt av de andre 40-seriekortene, virker dette noe usannsynlig.