Rykte: Bilder fra Xbox One-versjonen av Forza Motorsport har blitt lekket

Forza Motorsport ble annonsert for nesten to år siden og de fleste trodde at det skulle slippes i 2021. Det er det åttende spillet i serien og en oppfølger til Forza Motorsport 7 som ble lansert i 2017, men til tross for alt dette fikk Forza Horizon 5 plass i rampelyset først, selv om det ble både annonsert og lansert i fjor.

Nå kan vi ha fått et nytt livstegn fra Forza Motorsport, som er et sett med lekkede skjermbilder fra en Xbox One-versjon datert til juli 2021. Selv om denne versjonen ikke engang har blitt formelt annonsert, ser skjermbildene troverdige ut, og Forza Horizon 5 ble sluppet på begge generasjonene det også.

Flere insidere hevder at spillet på nåværende tidspunkt betatestes og at en gameplay-presentasjon ikke er så altfor langt unna. Ettersom Micrisoft har bekreftet en Xbox & Bethesda Showcase den 12. juni, tipper vi at det blir da vi får se spillet samt får vite om det faktisk kommer til Xbox One også, utover de åpenbare PC- og Xbox Series-versjonene.

Takk, Marlis