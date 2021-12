Rykte: Bioshock 4 skal ta oss til Antarktisk på 1960-tallet

Etter lang tid med klare indikasjoner og hint bekreftet 2K Games for to år siden at et nytt Bioshock var på vei. Dessverre ønsket de ikke å si stort mer enn det utenom at spillet i kjent stil vil fokusere på en gripende historie og minneverdige omgivelser, men vi trenger nok ikke å vente lenge på mer informasjon.

For Last Stand Media-grunnleggeren og tidligere IGN-journalisten Colin Moriarty hevder i den nyeste episoden av Sacred Symbols at det vi foreløpiger kaller Bioshock 4 vil ta oss til en mystisk by på Antarktis en gang på 1960-tallet, noe som stemmer med det jeg har hørt. Pålitelige Moriarty har hørt at byen heter Borealis og at utviklerne i Cloud Chamber Studios skal få så mye tid og penger de trenger for å leve opp til forgjengerne. Ikke at det betyr vi må vente lenge på å se det i aksjon, for planen skal visst fortsatt være å lansere spillet en gang neste år. Dermed skal du ikke se bort fra at det vises frem på The Game Awards natt til fredag eller tidlig neste år.