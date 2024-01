Rykte: Buffy the Vampire Slayer skal få en reboot

HQ

Buffy the Vampire Slayer er en av 1990-tallets mest ikoniske TV-serier. Serien, med Sarah Michelle Gellar i hovedrollen som vampyrjegeren, gikk i sju sesonger og ble filmatisert i 1992. I tillegg til Gellar var en annen stor stjerne knyttet til serien, selv om du kanskje ikke visste det.

Dolly Parton var produsent på både originalserien og filmen, men hun ble ikke kreditert for disse rollene. Nå kan countrystjernen være på vei tilbake til Buffy. I et intervju med Business Insider sier Parton at det er folk som jobber med å bringe Buffy tilbake.

Men på spørsmål om hvem som ville være involvert i prosjektet, kunne Parton ikke spesifisere. "De tenker på å bringe den tilbake og modernisere den", er alt hun kunne si.

Vil du se en ny Buffy-serie?