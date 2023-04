Rykte: Bungie lager muligens sitt neste spill i Unreal Engine

HQ

En ny jobboppføring for Bungie antyder at studioet for sin neste tittel vil gå bort fra den interne motoren som brukes til å lage Destiny-spillene og bygge sine nye prosjekter i Unreal Engine.

Stillingsannonsene for en nivådesigner og miljøkunstner vil begge kreve Unreal Engine-erfaring. Dette bekrefter ikke at Bungie vil bruke Unreal Engine 5 for sitt kommende uannonserte flerspillerspill, men det antyder at studioet kan være på vei i den retningen.

Annet enn detaljene om at Bungie potensielt flytter til Unreal Engine for dette prosjektet, har vi ikke noe mer konkret informasjon. Studioet har også flere prosjekter på gang, så det kan være tilfelle at bare ett vil benytte seg av Unreal Engine, mens andre vil forbli på den interne Tiger-motoren.

Synes du Bungie bør gå over til Unreal Engine?