Rykte: Call of Duty 2024 blir avslørt denne måneden

Vi vet allerede at det kommer et Call of Duty i år, og veldig troverdige rykter sier at det vil være et Gulf War-fokusert spill i Black Ops-serien. Men når vil dette bli avslørt?

Hvis vi skal tro Insider Gaming og X-kontoen CharlieIntel (og det bør vi, de er begge veldig gode kilder) vil det skje denne måneden. Vi vet dette takket være datautvinnere som fant bevis i den siste Warzone-oppdateringen, som inneholder flere referanser til neste Call of Duty. Dette inkluderer en våpenblåkopi med tallet seks (det er allerede fem Call of Duty: Black Ops - det forrige var Cold War) skrevet med romertall, noe som muligens indikerer at tittelen vil være Call of Duty: Black Ops 6 - og at Black Ops-karakteren Frank Woods på mystisk vis blir brakt til Warzone.

Selv om spillet blir vist denne måneden må vi sannsynligvis vente til Microsofts Xbox Games Showcase 9. juni for å se mer. Etter deres arrangement vil det komme et annet som ryktes å være dedikert til årets Call of Duty.